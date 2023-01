Musical: Pretty Woman, torna al Lirico lo show dei record

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - E' tutto pronto per il ritorno a casa del musical 'Pretty Woman'. Dopo il grande successo della passata stagione, con il record di 80.000 biglietti venduti che lo hanno incoronato come lo spettacolo teatrale più visto dagli italiani, il Teatro Lirico 'Giorgio Gaber' di Milano si prepara ad accogliere il ritorno dello show dal 27 aprile al 7 maggio. I biglietti, per quello che continua a confermarsi uno spettacolo che non passa mai di moda, sono già in vendita.

Il musical, prodotto da Stage Entertainment, ha confermato l'enorme gradimento del pubblico facendo registrare una serie di 'sold out' anche nel tour in corso in tutta Italia (oltre 55 le 'piazze' toccate) organizzato in collaborazione con Italiana Assicurazioni.

"I riscontri - spiega Matteo Forte, ad per l'Italia di Stage Entertainment e direttore dei teatri Nazionale e Lirico - sono eccezionali. Sono certo che anche le nuove repliche milanesi sapranno regalarci grandi soddisfazioni. Un sogno? Beh, sarebbe fantastico, soprattutto per il nostro giovane e bravissimo cast, se Julia Roberts o Richard Gere potessero assistere a un nostro spettacolo. Chissà, noi intanto in vista delle repliche al Lirico, un invito glielo invieremo. Proprio come in 'Pretty Woman', sognare non costa nulla". (ANSA).