Arriva Identità Golose, sarà una rivoluzione

(ANSA) - MILANO, 27 GEN - Su il sipario per Identità Golose al MiCo di via Gattamelata. La kermesse gastronomica che compie diciotto anni e che il suo fondatore, Paolo Marchi, annuncia densa di novità. Ben sintetizzate dal tema, "Signore e Signori, la rivoluzione è servita".

Rivoluzione sostenibile, innanzitutto, ma non solo. Perchè in Italia come in Europa e nel mondo, la ristorazione vive quel passaggio generazionale ed etico i cui binari, a volte, convergono. Ed è il tempo dei ventenni, come Davide Marzullo che, dopo scuole importanti (tra cui Cannavacciuolo a Villa Crespi), ha preso la stella Michelin in un solo anno di attività a Trattoria Contemporanea a Lomazzo (Como) consacrandosi, a soli ventisei anni, come uno degli enfant prodige da tenere d'occhio con una cucina bellissima ma senza fronzoli, gustosa, di chiaro modello italiano ma con il piglio avanguardista e gioiosamente impertinente che è impossibile non amare. E con lui Guido Paternollo (Park Hyatt), Andrea Aprea, Viviana Varese e tanti protagonisti del fine dining in chiave milanese.

Ma Identità Golose è anche il parterre dei sacri numi della cucina, da Bottura a Bartolini, da Cracco a Locatelli da Cedroni a Perbellini, a Cristiano Tomei, agli internazionali come Albert Adrià o Andoni Luis Aduriz, Leonor Espinosa, Angel Leon, Paco Morales, Fatmata Binta.

Ci saranno anche i volti noti della tv gastronomica e non: dal produttore di vini Bruno Vespa all'imprenditore del cioccolato Fabio Fazio. Passando, ovviamente, per Dario Cecchini. E un grande Alex Atala, il visionario della cucina sudamericana: per lui è quasi un ritorno a casa, dato che a Milano trascorse due anni della sua vita. Domenica giornata di incontri intensi e dedicati a "Golosi di Identità": ci saranno, tra gli altri, Fondazione Cotarella e realtà di rilievo come Campagna Amica, con Carmelo Troccoli a sondare il tema legato a "Le identità dei territori: il sogno nasce dalla terra". Info su identitagolose.it (ANSA).