Traffico di droga in Europa, 43 misure cautelari

(ANSA) - MILANO, 26 GEN - I militari del Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata (SCICO) e il Nucleo di polizia economico finanziaria di Brescia della Guardia di Finanza hanno eseguito, in Italia, Albania ed altri Paesi europei, 43 misure cautelari e sequestrato oltre 4 milioni di euro in un'ampia indagine in materia di traffico di stupefacenti.

L'operazione in collegamento con l'Agenzia europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e l'Autorità giudiziaria albanese. (ANSA).