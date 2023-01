Ciak a Milano per serie tv Rai Il Cladestino con Edoardo Leo

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Sono in corso in questi giorni a Milano le riprese della serie tv Il Clandestino con Edoardo Leo e diretta da Rolando Ravello. La serie è una coproduzione Rai Fiction e Italian International Film - Gruppo Lucisano, prodotta da Fulvio e Paola Lucisano.

La serie è incentrata sulle vicende di Luca Travaglia (Edoardo Leo), ex ispettore capo della Digos cinico e disilluso, che ha lasciato la polizia dopo un violento attentato di cui si sente in qualche modo responsabile. A causa di quell'incidente decide di trasferirsi da Roma a Milano, dove apre un'agenzia investigativa con Palitha (Hassani Shapi) , un simpatico cingalese di 55 anni.

In una Milano multietnica, dalle diverse anime e i mille volti, Luca cerca di ritrovare il proprio posto nel mondo, mettendosi a disposizione di coloro che, per i motivi più disparati, non possono rivolgersi alle forze dell'ordine e diventando presto un'autorità non ufficiale al servizio degli "ultimi", che la società non vuole vedere, e dei "primi", che a causa della loro posizione non possono rischiare di essere visti. Tutti a Milano, italiani e stranieri, lo conoscono come "il Clandestino".

La serie è scritta da Renato Sannio, Ugo Ripamonti, Michele Pellegrini. (ANSA).