Incendio in palazzina del Lecchese, evacuate 54 persone

(ANSA) - PAVIA, 22 GEN - Cinquantaquattro persone sono state evacuate questa notte da un complesso residenziale di Malgrate, centro alle porte di Lecco, dove si era sviluppato un incendio.

Gli evacuati del centro di accoglienza per donne e bambini profughi stanno tutti bene. Hanno trascorso le ultime ore della notte in una palestra messa a disposizione dal Comune.

L'incendio è scoppiato poco prima della mezzanotte e ha coinvolto il vano contatori nel piano interrato della palazzina.

I vigili del fuoco hanno mobilitato un'autopompa e un'autobotte. Le squadre, dato il denso fumo, hanno raggiunto la zona dell'incendio con l'uso di autoprotettori e termocamere, spegnendo infine le fiamme. I pompieri hanno quindi collocato dei ventilatori per aspirare all'esterno i fumi tossici. Nessuno dei residenti è rimasto ferito e non è stato necessario il supporto medico. Le operazioni sono terminate dopo circa quattro ore, prima dell'alba.

Nella notte è andato a fuoco anche un appartamento a Broni, in provincia di Pavia dove sono intervenuti i vigili.

Le fiamme hanno interessato l' intera abitazione causando ingenti danni. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause del rogo. (ANSA).