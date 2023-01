Lombardia: Majorino, nascerà garante contro discriminazioni

(ANSA) - MILANO, 20 GEN - "Se vinciamo noi, in Regione Lombardia nascerà per la prima volta una figura di un garante per la promozione dei diritti civili e contro le discriminazioni": lo annuncia Luca Paladini, leader dei Sentinelli di Milano, che correrà alle prossime regionali con la lista di Pierfrancesco Majorino, candidato presidente della Regione.

"Avremo un garante in regione Lombardia che si occupi di lotta alle discriminazioni. Loro - spiega il candidato Pierfrancesco Majorino - sono quelli che hanno scritto family day, noi porteremo i simboli della Regione al Pride". (ANSA).