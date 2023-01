Milano-Cortina, Fontana: prematuro Piemonte nella fondazione

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - "È prematuro in questa fase fare valutazioni sulla necessità e sull'opportunità o meno di far entrare il Piemonte" nella fondazione Milano-Cortina in vista delle Olimpiadi invernali del 2026, ipotesi avanzata dal ministro per le Infrastrutture e la Mobilità sostenibile, Matteo Salvini. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della inaugurazione della nuova Food Hall della stazione di Milano Porta Garibaldi. "Stiamo facendo - ha aggiunto - una serie di studi per vedere se esistono altre soluzioni". (ANSA).