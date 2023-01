Family First, dal rap al football americano

(ANSA) - MILANO, 13 GEN - Dal rap al football americano: Family First, brand legato ad artisti come Gué, Emis Killa e Sfera Ebbasta, ha portato oggi in passerella, per presentare la collezione per l'autunno inverno, Marshawn Lynch, ex giocatore dell'NFL che, insieme ai colleghi Marcus Peters e Josh Johnson, nel 2011 ha lanciato il progetto charity Fam1st Family Foundation, mirato a sostenere i bambini e adolescenti che crescono in condizioni di disagio sociale nelle zone più povere di Oakland (California).

Nel 2018 il direttore creativo Giorgio Mallone e il ceo Alessandro Zanchi hanno lanciato la loro Family First, scoprendo poi l'omonima americana. Quando hanno conosciuto Lynch, Johnson e Peters hanno deciso di creare una joint venture tra le due realtà, che lascia al ramo americano la distribuzione di Family First sul suolo nazionale e in Canada. Inoltre, una percentuale sulla vendita sul suolo americano di qualunque prodotto del brand viene devoluta alla Fondazione.

Inevitabile legarsi al mondo del football e al Superbowl, per il quale sono state lanciate una collaborazione con Iceberg e una con Warner Bros per una capsule legata ai Looney Tunes.

Oggi, a Milano, la seconda sfilata del brand disegnato dal 35enne milanese Giorgio Mallone, ex writer e protagonista della nightlife milanese, che ha tradotto il legame con il football in look da college, con Varsity Jacket, grandi cardigan ma anche maglie jacquard con scritte come 'Monte Napoleone'. (ANSA).