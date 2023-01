1017 ALYX 9SM, la sfilata è una retrospettiva d'artista

(ANSA) - MILANO, 13 GEN - Non solo una sfilata che suggella una collaborazione con l'artista americano, ma uno show inserito all'interno di una retrospettiva a lui dedicata, aperta al pubblico da domani. Con la collezione per il prossimo inverno di 1017 ALYX 9SM, il designer Matthew Williams porta allo spazio Maiocchi di Milano una ventina di opere di Mark Flood, riprodotte su alcuni capi in passerella, dal bomber al pantalone per lui, o trasformate in dettagli come i pizzi 'destroyed' degli abiti per lei. Sotto i dipinti che utilizzano i cascami della cultura contemporanea - slogan, celebrità e meme - per prendersi gioco della società americana e dell'elitario mondo dell'arte (come ha fatto anche sotto di performance lo stesso artista scrivendo finti comunicati stampa e mandando diversi attori a interpretarlo per i vernissage delle sue mostre), sfilano felpe con cappuccio, pantaloni e magliette tinte, lavate, stampate e bruciate, ma anche capi sartoriali con borchie applicate a mano e borse componibili. (ANSA).