Ryanair: O' Leary, per il 2023 tariffe aeree più basse d'Europa

(ANSA) - MILANO, 12 GEN - L'amministratore delegato di Ryanair Michael O' Leary promette per il 2023 "fantastiche vacanze estive alle tariffe aeree più basse d'Europa". Lo ha detto presentando l'offerta per il nuovo anno con 12 nuove rotte da Milano su un totale di oltre 140, incluse Fiume, Zara (Croazia) e Zante (Grecia). Come di consueto le tariffe piùà basse, pari a 29,99 euro, sono previste per chi prenota il volo entro il prossimo 14 gennaio per viaggi da compiere tra febbraio e marzo.

Su Milano (Orio al Serio e Malpensa Ryanair annuncia un nuovi investimento di 200 milioni di dollari (185,9 milioni di euro), con due nuovi aerei che portano il totale a 30. Previsti 1.200 posti di lavoro aggiuntivi tra piloti ed equipaggi. (ANSA).