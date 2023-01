Fontana, 30 km/h utile solo in alcune strade

(ANSA) - MILANO, 10 GEN - "Credo che in tutte le cose dovrebbe esserci un po' di gradualità". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, interpellato sul documento approvato dal Consiglio comunale di Milano per fissare il limite di velocità massimo in città a 30 km all'ora. "Credo che ci siano delle strade che meriterebbero di essere limitate a 30 km all'ora, perché ci sono scuole e ospedali, e ci sono edifici sensibili dove è giusto che ci sia particolare attenzione - aggiunge Fontana -. In tutto il resto della città forse il limite di 50 km credo potrebbe essere più utile per evitare che si rischi il blocco della circolazione" (ANSA).