A Milano in mostra la genialità di "Mr & Mrs Clark"

(ANSA) - MILANO, 07 GEN - Con il patrocinio della Camera Nazionale della Moda Italiana, il 15 gennaio - durante la Fashion Week dedicata all'uomo - arriva a Milano alla Fondazione Sozzani la prima mostra in Italia dedicata ad Ossie Clark e Celia Birtwell. "Mr & Mrs Clark" racconta il percorso dei due creativi ed esplora la genialità delle stampe di Celia e dei tagli di Ossie.

La loro unione, anche nella vita privata, è stata immortalata da David Hockney nel celebre dipinto Mr and Mrs Clark and Percy, conservato alla Tate Britain di Londra.

"Mr & Mrs Clark. Ossie Clark and Celia Birtwell. Fashion and Prints 1965-1974" è un progetto, condiviso tra il Museo del Tessuto di Prato e la Fondazione Sozzani, che include la mostra e un libro, pubblicato da Silvana Editoriale, entrambi a cura di Federico Poletti. "Per la prima volta, sia in mostra, sia nel catalogo, il lavoro di Celia Birtwell e Ossie Clark - spiega Poletti - viene presentato insieme, perché le forme e i tagli di Ossie non avrebbero avuto lo stesso impatto senza le stampe di Celia. Grazie a lunghe ricerche abbiamo recuperato materiali rari e di grande valore storico-artistico, realizzando una mostra unica che vede 30 abiti iconici del loro momento di massima notorietà (1965-74), 7 preziosi taccuini di Ossie e Celia, numerosi disegni inediti, editoriali scattati da importanti fotografi internazionali, oltre a rari memorabilia, fino ai video con le incredibili performance/sfilate di moda di Ossie Clark". (ANSA).