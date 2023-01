Accoltellata a Roma: clochard monitorato costantemente in cella

(ANSA) - MILANO, 05 GEN - Ha trascorso la notte tranquillo in cella ed è monitorato costantemente dagli agenti di polizia penitenziaria Aleksander Mateusz Chomiak, il clochard 24enne della Polonia, accusato di tentato omicidio per aver accoltellato, la notte di San Silvestro, alla stazione Termini di Roma, una turista israeliana.

Da quanto si è saputo, il giovane è in attesa della traduzione in polacco del provvedimento con cui ieri il gip Natalia Imarisio ha convalidato la richiesta di fermo e della custodia cautelare in carcere avanzata dal pm Enrico Pavone.

Dopo di che, il pubblico ministero, a partire da lunedì prossimo, trasmetterà gli atti per competenza alla Procura capitolina. In seguito verrà trasferito a Rebibbia.

Intanto l'avvocato del senzatetto, Francesca Rena, ha fatto istanza affinché Chomiak possa avere un difensore con il gratuito patrocinio, ossia pagato dallo Stato. Anche perché finora, in Italia, ha vissuto di espedienti, carità e piccoli furti, e di certo non può sostenere alcun costo.

È ancora un mistero il motivo per cui è venuto nel nostro Paese, forse, è stato spiegato, per cercare una nuova prospettiva di vita che la Polonia, dove ha due bimbi piccoli che vivono con la madre, non gli poteva offrire. (ANSA).