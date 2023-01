A Milano partito lo shopping dei saldi, negozianti ottimisti

(ANSA) - MILANO, 05 GEN - Alle 11 del mattino corso Vittorio Emanuele II, la via pedonale dello shopping che costeggia il Duomo, a Milano, era già piena di gente che curiosava nei negozi a caccia della migliore occasione per la prima giornata di saldi.

Tra chi passeggia in centro c'è voglia di spendere se si trova la giusta occasione e tra i negozianti c'è ottimismo già dalle prime ore dopo l'apertura, anche se molti fanno notare che il vero boom arriverà domani, che è un giorno festivo, perché oggi ancora tante persone lavorano.

"Da quello che vedo la gente ha voglia di spendere - ha spiegato Angela una commessa di un negozio di abbigliamento - e questo nonostante la crisi, certo c'è sempre chi se lo può permettere. A parte gli italiani ci sono tanti stranieri che spendono". C'è chi per approfittare degli sconti migliori è arrivato anche da fuori Milano, come Paola e Mario che vengono da un paesino della Valle D'Aosta. "Siamo arrivati a Milano per i saldi e ci sono buone occasioni -hanno raccontato -, per questa giornata non badiamo a spese perché ci vogliamo anche togliere qualche sfizio".

Bice fa la commessa in un negozio di abbigliamento di un noto marchio italiano, e per le prime ore di saldi spiega che "c'è un bel movimento, la gente è curiosa, entra. Per noi tutto il mese di dicembre è andato bene anche per la presenza di stranieri che spendono più degli italiani. Il bilancio delle prime ore è buono anche se paragonato allo scorso anno come incasso al momento siamo più bassi perché nel 2022 i saldi sono partiti in un giorno festivo, cioè il 6 gennaio. Il picco ce lo aspettiamo domani e dopodomani". In corso Buenos Aires, una delle vie più famose dello shopping milanese, in tarda mattina non c'è ancora la folla che i negozianti attendono nel pomeriggio. Sono comunque tante le persone che entrano nei negozi e curiosano.

"Al momento sta andando bene - hanno spiegato Fedora e Federica, commesse in un negozio di abbigliamento -, certo molta gente sarà ancora in montagna per il ponte della Befana quindi ci aspettiamo molti più clienti da lunedì. Nonostante questo come partenza è stata positiva". (ANSA).