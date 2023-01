Buona Cremonese, ma vince la Juve 0-1

(ANSA) - CREMONA, 04 GEN - La Juventus suona la settima e con il consueto cinismo porta a casa tre punti pesantissimi dallo stadio Zini di Cremona. Lo fa all'ultimo respiro, con una punizione dai venticinque metri di Milik che trova lo spiraglio giusto proprio appena annunciato il recupero del secondo tempo.

Un gol bello e importante per la squadra di Allegri che a Cremona ha sofferto maledettamente. Gioco troppo compassato nel primo tempo, meglio nella ripresa con gli innesti di Kean e Chiesa. Ma in questo momento va bene così ai bianconeri senza tanti titolari e appena dopo una lunga sosta. Certo, a Cremona è stata molto dura con i padroni di casa che hanno colpito due pali nella ripresa e si sono visti annullare due gol nel primo tempo. Ma la squadra di Alvini ha pagato ancora una volta la difficoltà a trovare il gol e come spesso accaduto in questa stagione alla fine è rimasta con un pugno di mosche in mano.

