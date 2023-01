Stazione chiusa di notte, allarme freddo per i clochard a Pavia

(ANSA) - PAVIA, 03 GEN - E' stato convocato per domani alla sala San Martino di Tours in corso Garibaldi a Pavia, il Tavolo delle fragilità del Comune per affrontare l'emergenza senzatetto in città, dopo la decisione delle Ferrovie di chiudere di notte (tra le 2 e le 4) i locali della stazione compresi i sottopassi.

Una misura adottata per ragioni di sicurezza che rischia però di far restare all'aperto, nella stagione più fredda, diversi senza fissa dimora. Grazie all'intervento del vescovo Corrado Sanguineti, si è riusciti a far prorogare di 48 ore il provvedimento che doveva entrare in vigore già nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 gennaio. Nella prossima notte però la stazione rischia di restare chiusa.

"Siamo in attesa di comunicazioni - ha spiegato questa mattina don Franco Tassone, direttore della Caritas diocesana di Pavia -. Ci auguriamo che, a livello istituzionale, tutti gli attori coinvolti colgano l'emergenza che si vive oggi a Pavia, legata non solo al freddo ma anche a situazioni di disagio e solitudine. Grazie all'interessamento del nostro vescovo, e alla disponibilità dimostrata da sindaco e questore, si è riusciti ad ottenere un rinvio di due giorni. Se la stazione dovesse restare aperta, i nostri volontari sarebbero pronti a vigilare sul rispetto della sicurezza e anche della tutela delle persone, come d'altra parte è sempre avvenuto sino ad oggi".