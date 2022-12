L''Anima mundi' di Leopardi in scena a Milano

(ANSA) - MILANO, 06 DIC - Prende in prestito il titolo del libro di James Hillman 'Anima mundi' e si ispira a Leopardi il nuovo spettacolo di e con Lucilla Giagnoni, che si è fatta conoscere per la Lettura dei 100 canti della Commedia di Dante.

Lo spettacolo, che debutta il 13 dicembre a Milano, al Teatro Oscar, gestito da Giacomo Poretti, è un lungo viaggio introspettivo attraverso il futuro, le ultime scoperte scientifiche, il rapporto dell'uomo con la Natura, toccando temi attuali e intricati come il cambiamento climatico e i virus.

"Non usciremo dal labirinto con i nostri ormai sviluppatissimi saperi settoriali - temi di cui ho già parlato nei miei spettacoli Magnificat e Furiosa-Mente - ma con la capacità quotidiana di allargare lo sguardo, partecipando consapevolmente - commenta l'autrice - a fare anima nel mondo".

