Lombardia: primo incontro Pd-M5s 'sui temi', +Europa non c'è

(ANSA) - MILANO, 04 DIC - Un incontro "interlocutorio", un momento "di confronto" nel quale sono stati illustrati nel dettaglio i cinque punti programmatici del M5s. Non c'è ancora un accordo tra il centrosinistra e i pentastellati per le regionali in Lombardia ma intanto si è svolto oggi un primo vertice per parlare di contenuti. Insieme a una delegazione del M5s, ha partecipato anche una ristretta delegazione del centrosinistra che ha presentato le priorità programmatiche, frutto del lavoro della coalizione, e il discorso tenuto ieri da Pierfrancesco Majorino al Teatro Dell'Elfo a Milano. Nel corso della prossima settimana sono inoltre previsti altri incontri con la delegazione del M5s per "ulteriori approfondimenti" sui temi.

+Europa, invece, non ha partecipato all'incontro. "Fin dalle prime interlocuzioni avute con la coalizione abbiamo posto la questione dell'incompatibilità tra +Europa e M5s - spiega Valerio Federico, della segreteria nazionale di +Europa - che confermiamo anche in considerazione del valore nazionale delle elezioni regionali di Lombardia e Lazio". (ANSA).