Monossido: famiglia soccorsa a Milano

(ANSA) - MILANO, 30 NOV - Un'intera famiglia, a Milano, ha rischiato una grave intossicazione da monossido di carbonio, scongiurata dall'intervento dei Vigili del Foco. Sette persone sono state soccorse dai pompieri, e affidate al 118, che ne ha portate tre, a scopo prudenziale, all'ospedale di Niguarda per un ciclo di terapia iperbarica.

E' accaduto alle 21.40 di ieri in via Abbiati, dove in un appartamento abitato da una famiglia numerosa, con 5 minori, sono state trovate delle sacche di gas, probabilmente a causa di una perdita dallo scaldabagni. Alla fine madre, padre e figli sono stati portati all'ospedale, tutti in codice verde: l'uomo, di 45 anni, con due bambine di 5 e 6 anni e un ragazzino di 16 all'ospedale Fatebenefratelli, la donna, di 42, con due femine di 9 e 14 anni a Niguarda. (ANSA).