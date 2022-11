Altri tamponamenti sulla via Emilia per la nebbia, 9 feriti

(ANSA) - LODI, 30 NOV - A causa della nebbia e a seguito dei rallentamenti causati dal primo incidente verificatosi poco dopo le 9 del mattino sulla strada statale 9 via Emilia a Zorlesco di Casalpusterlengo si sono verificati altri due tamponamenti nel tratto fino a Secugnago, con un totale di nove persone ferite o contuse, tre delle quali in condizioni serie ma non in pericolo di vita, tutti uomini di età compresa tra i 35 e i 75 anni. Sul posto sei mezzi del soccorso sanitario Areu e squadre dei vigili del fuoco di Lodi e di Casalpusterlengo, oltre a polizia stradale e carabinieri.

La statale a quasi due ore dal primo incidente è ancora chiusa al traffico nella tratta da Secugnago a Zorlesco, è iniziato il recupero dei veicoli con i carri attrezzi. (ANSA).