Silvia De Dominicis presidente Fondazione Operation Smile Italia

(ANSA) - MILANO, 28 NOV - Silvia De Dominicis è stata nominata presidente della Fondazione Operation Smile Italia Ets.

Il network internazionale Operation Smile dal 1982 cura e assiste bambini nati con malformazioni cranio-maxillo-facciali nei Paesi a basso e medio reddito.

Romana, laurea in Economia alla Luiss, Silvia De Dominicis ha iniziato la sua carriera nella multinazionale statunitense Johnson & Johnson nel 1995, nel ramo della direzione finanziaria, ricoprendo negli anni ruoli di sempre maggiore responsabilità. "Si è sempre distinta - ricorda la Fondazione in una nota - per la sua sensibilità verso i temi legati alla parità di genere, alla salute e, in generale, alle problematiche che le fasce più deboli della società si trovano a dover affrontare.

"Sono molto onorata di assumere questa responsabilità nei confronti dei bambini che non hanno accesso a cure chirurgiche essenziali" afferma De Dominicis. "Ho accolto con piacere la richiesta ed ho deciso di impegnarmi a titolo personale a supporto della Fondazione italiana portando la mia esperienza di business leader nel settore della chirurgia".

Fino ad oggi, sottolinea la Fondazione, "Operation Smile ha curato e donato una nuova vita a oltre 340mila persone nel mondo e, nel prossimo decennio, ha pianificato una significativa espansione dell'attività programmatica con l'obiettivo di fornire cure gratuite per 1 milione di pazienti nati con malformazioni del volto e per coloro che sono in attesa di cure chirurgiche essenziali". (ANSA).