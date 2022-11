Teatro: al Carcano cittadini raccontano 'El nost Milan'

(ANSA) - MILANO, 25 NOV - Saranno 150 cittadini a raccontare, sul palco del teatro Carcano, dal 2 al 4 dicembre, 'El nost Milan', prima parte di un progetto triennale di arte partecipata a cura di ATIR, ispirato all'omonima commedia di Carlo Bertolazzi, ideato e diretto da Serena Sinigaglia e frutto di 14 laboratori di teatro sul territorio.

L'opera di Bertolazzi, che è divisa in due atti (La povera gent e I sciori), debuttò proprio al Teatro Carcano nel 1893. Le compagnie ATIR, Proxima Res, PEM ed Eco di fondo hanno tenuto vari laboratori in diversi municipi della città e il risultato confluirà in 3 distinti eventi, diretti dalla stessa Sinigaglia, che andranno tutti in scena al Carcano nel 2022, 2023 e 2025.

Saranno i cittadini stessi - con l'aiuto di Lella Costa - a raccontare Milano, quella di fine '800 in cui debuttò l'opera, ma anche quella di oggi. La cornice narrativa del primo anno di progetto è 'la povera gent', cui è dedicato il primo atto della commedia di Bertolazzi: il tema è l'esplorazione dei luoghi della povertà della Milano di oggi e di chi li abita, con l'ausilio di un gruppo di educatori della cooperativa sociale Comunità Progetto.

"El Nost Milan - dice Sinigaglia - è come una guida all'ascolto e alla scoperta di Milano. E' dunque l'ispirazione perfetta per un progetto di arte partecipata: cittadini milanesi che raccontano la città ad altri cittadini milanesi in uno spazio teatrale. Ancora una volta un gioco di specchi, un incrocio di sguardi, uno scambio di esperienze sulla metropoli, le sue forme, le sue lingue, la sua gente.

Ecco dunque la genesi di questo nostro viaggio lungo tre anni che attraverserà le vie, le piazze, i luoghi, la gente di Milano.

Saranno gli abitanti stessi della città a percorrere quel viaggio e a restituircelo poi sulle assi del palcoscenico".

