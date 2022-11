Sanità: inaugurate tre case di comunità nel Pavese

(ANSA) - PAVIA, 24 NOV - Sono state inaugurate oggi tre nuove case di comunità in provincia di Pavia: nel capoluogo, a Casorate Primo (Pavia) e a Belgioioso (Pavia). Si tratte di strutture previste dalla legge regionale del dicembre 2021 che ha riorganizzato il sistema sanitario e sociosanitario lombardo, attraverso il potenziamento e la creazione di presidi territoriali, il rafforzamento dell'assistenza domiciliare, lo sviluppo della telemedicina e una più efficace integrazione con tutti i servizi socio-sanitari.

"Le case di comunità - sottolinea una nota di Asst Pavia - costituiscono un punto di riferimento continuativo per i cittadini, che possono accedere gratuitamente alle prestazioni sanitarie erogate.

All'interno di queste strutture, medici di medicina generale, pediatri, medici specialisti, infermieri di comunità e altri professionisti della salute (tecnici di laboratorio, ostetriche, psicologi, ecc.), opereranno in equipe, anche in raccordo con la rete delle farmacie territoriali. Sono inoltre previsti: servizi prelievi e vaccinazioni, cure primarie e continuità assistenziale, servizi ambulatori specialistici, programmi di prevenzione e di promozione della salute, attività consultoriali e professionisti dei servizi sociali in raccordo con i Comuni".

"Le case della comunità saranno, a regime, un punto di accesso privilegiato per i cittadini e di risposta ai loro bisogni di assistenza socio-sanitaria di base, proprio attraverso l'integrazione di tutte le figure professionali che lavorano sul territorio di riferimento", ha sottolineato Lorella Cecconami, direttore generale di Ats Pavia.

"Il nuovo modello organizzativo valorizza la presa in carico dei cittadini, non solo dal punto di vista sanitario, bensì anche sociale", ha aggiunto Marco Paternoster, direttore generale di Asst Pavia.

"Oggi, grazie alla cooperazione con Ats e Asst Pavia, scriviamo una pagina importante nel raccordo tra territorio e strutture ospedaliere, con l'obiettivo di rispondere tempestivamente ai bisogni dei cittadini", ha spiegato Stefano Manfredi, direttore generale della Fondazione Policlinico San Matteo di Pavia.

(ANSA).