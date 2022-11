Milano: Sala, sono molto preoccupato per bilancio Comune

(ANSA) - BERGAMO, 22 NOV - "Io per Milano sono ovviamente molto preoccupato". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando del bilancio del Comune a margine della XXXIX Assemblea nazionale dell'Anci, che inizia oggi alla Fiera di Bergamo.

"Abbiamo due problemi specifici per il bilancio dell'anno prossimo, uno è comune a tutti gli altri Comuni e cioè i costi energetici. Poi ce n'è uno peculiare su Milano che è relativo al trasporto pubblico - ha spiegato Sala -. Quindi abbiamo un buco significativo, adesso stiamo quantificando il tutto, ma queste due cose assieme ci costringono a fare un bilancio con grandi riduzioni dei costi, poi sempre in un'ottica di vedere quello che succederà e quanto il governo ci aiuterà. Sarà necessario ridurre i costi. Ieri ero al Cda della Scala e ho fatto il primo annuncio in questo senso, ne seguiranno altri, in generale sui nostri servizi dovremmo immaginare di dover tagliare in vari settori". (ANSA).