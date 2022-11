Turismo: Marcello Cicalò nuovo ceo di Bluserena

(ANSA) - MILANO, 21 NOV - Marcello Cicalò è il nuovo ceo di Bluserena: lo annuncia lo stesso gruppo alberghiero italiano, tra i più importanti nel settore "Mare Italia". In un momento di importanti investimenti e sviluppo strategico per l'azienda, si legge nella nota, Cicalò avrà tra i suoi principali obiettivi l'espansione del gruppo e l'ulteriore arricchimento dei servizi in vista dell'apertura verso nuovi mercati esteri, oltre a un ampliamento della stagionalità dei Villaggi e Resort.

Nell'immediato, Cicalò si occuperà di supervisionare i progetti di rinnovo dei Villaggi 4 stelle e di progettazione di nuovi servizi inclusi nel programma di investimenti di oltre 30 milioni di euro. L'investimento è stato stanziato nel 2021 in seguito all'acquisizione da parte di Azora European Hotel & Leisure, primario gruppo d'investimento nel turismo europeo con sede in Spagna, a cui riporterà il nuovo CEO.

Il piano di espansione e rinnovo punta "sull'ulteriore sviluppo dell'azienda - si precisa nella nota - dopo una stagione estiva di successo che ha visto il superamento dei dati pre-pandemici con un totale di 1,2 milioni di presenze e un fatturato in crescita del 20%. Con 2.500 occupati e una ricettività complessiva di 4.400 camere distribuite nei suoi 13 villaggi e resort 4 e 5 stelle, il programma di investimenti in corso mostrerà i primi risultati per l'apertura della stagione 2023".

"Ho accettato questo nuovo incarico con entusiasmo e determinazione, in cui porto tutte le skills maturate in ognuna delle mie esperienze alberghiere insieme a una grande passione per il mondo dell'ospitalità e il lavoro di squadra" ha detto Cicalò che porta in azienda una esperienza di oltre vent'anni nell'ospitalità di lusso. (ANSA).