Ippica: chiude stagione galoppo, festa a Ippodromo San Siro

(ANSA) - MILANO, 18 NOV - Si chiude in festa la stagione delle corse all'Ippodromo Snai San Siro di Milano. Domani è in programma infatti l'ultima giornata di corse della stagione e non solo, visto che i visitatori potranno divertirsi e distrarsi grazie alla festa a tema natalizio organizzata nello storico impianto del galoppo.

Gli ingressi (a pagamento) saranno aperti dalle 12.30 in poi da piazzale dello Sport 1, dove troverà allestite diverse attività in una cornice natalizia, composta da alberi innevati e adornati con palline colorate. Tra gli alberi sarà presente anche la slitta di Babbo Natale, affiancata da un soldatino schiaccianoci a grandezza naturale, con la possibilità per il pubblico di salire a bordo e scattarsi una foto ricordo.

Inoltre, sono previsti anche un laboratorio per creare e colorare oggetti natalizi, mentre gli animatori della 'Fondazione Francesca Rava' allestiranno un corner Santa Claus per distribuire caramelle, circondati da vari elementi scenografici, elfi e Babbo Natale. Inoltre, i piccoli ospiti dell'ippodromo, oltre alla possibilità di scrivere le lettere di Natale, potranno assistere all'esibizione di un "Raccontastorie" o partecipare al 'Battesimo della sella', grazie ai ponies messi a disposizione dal CIL (Centro Ippico Lombardo).

In pista, invece, protagonisti saranno ovviamente i cavalli da corsa, che si affronteranno in sei prove chiuse con la premiazione dei migliori fantini, allenatori e proprietari della stagione appena conclusa. (ANSA).