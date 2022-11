Lombardia: Maran (Pd), non è troppo tardi per fare le primarie

(ANSA) - MILANO, 12 NOV - "Da oggi sono in campo contro Letizia Moratti e Attilio Fontana, sono pronto a correre alle primarie che è lo strumento che propone il Pd come partito principale della coalizione. Sono abbastanza ottimista, magari il colpaccio riusciamo a farlo": lo ha detto l'assessore alla Casa del Comune di Milano, Pierfrancesco Maran, dopo aver annunciato la sua candidatura con il centrosinistra a presidente della Regione Lombardia al Teatro Franco Parenti di Milano.

"Può piacere o no questa proposta ma è chiara per dire: partiamo questo week-end - ha aggiunto Maran - non lasciamo altro tempo a Moratti e Fontana. Se ci sono delle proposte alternative si palesino". E comunque "ne ho parlato anche con il mio sindaco, Giuseppe Sala, con gli altri sindaci del territorio, ho informato il segretario nazionale Enrico Letta e quello regionale Vinicio Peluffo. Questi sono i passaggi che ho fatto e dubito che ora sia troppo tardi per fare le primarie", ha concluso Maran rispondendo poi ai cronisti che chiedevano se si dimetterà da assessore: "Prima fatemi eleggere poi mi dimetto". (ANSA).