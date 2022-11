Chiusa inchiesta 'bis' su Alberto Genovese, 'altre violenze'

(ANSA) - MILANO, 09 NOV - La Procura di Milano ha chiuso il secondo, e già annunciato nei giorni scorsi, filone di indagine a carico dell'ex imprenditore del web Alberto Genovese, condannato lo scorso settembre a 8 anni e 4 mesi per due casi di violenza sessuale ai danni di due modelle stordite con mix di droghe.

Dal nuovo atto di chiusura delle indagini, condotte dalla Squadra mobile e coordinate dall'aggiunto Letizia Mannella e dal pm Rosaria Stagnaro, emergono altri casi di presunte violenze sessuali, con lo stesso schema e sempre con uso di droghe, ai danni di altre due giovani. In un caso, in particolare, si tratta di una tentata violenza e per questo episodio è indagata anche l'ex fidanzata di Genovese, già condannata anche lei nell'altro processo.

L'ex fondatore di start up digitali è anche accusato del tentativo di comprare il silenzio della prima vittima, la modella 18enne che lo denunciò nel 2020, e pure di detenzione di materiale pedopornografico per video e foto di minorenni trovate nei suoi dispositivi. (ANSA).