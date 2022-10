Torna a Milano la Drawing week, disegno come dialogo

(ANSA) - MILANO, 28 OTT - Torna per la seconda edizione, dal 19 al 27 novembre, la Milano Drawing Week, un percorso in dodici tappe attraverso la città dedicato al disegno, tra artisti contemporanei e maestri del XX secolo.

Per l'occasione, la Collezione Ramo mette a disposizione di un circuito di gallerie e istituzioni milanesi una selezione di opere su carta di artisti italiani del XX secolo. L'invito, rivolto a un artista per spazio, è quello di individuare un'opera della collezione e porla in dialogo con la propria ricerca.

Si rinnova anche quest'anno la collaborazione con il Gabinetto dei Disegni del Castello Sforzesco, che permette di creare un ulteriore confronto con il disegno antico. Tra le opere in mostra, quelle degli artisti contemporanei Stefano de Paolis, Zoe Williams, Vijay Masharani, Carlo e Fabio Ingrassia, Dasha Shishkin, Monster Chetwynd, in dialogo con quelle dei grandi maestri del secolo scorso Fabio Mauri, Carol Rama, Lucio Fontana, Medardo Rosso, Mino Maccari, Massimo Campigli, Vincenzo Agnetti, Irma Blank, Giacomo Balla, Sandro Chia, Mario Radice e Adolfo Wildt.

Dice Irina Zucca Alessandrelli, Curatrice della Collezione Ramo: "Il dialogo tra moderno e contemporaneo è il punto di partenza che continua a stimolare gli artisti e il pubblico con nuove scoperte. Il disegno favorisce il pensiero come nient'altro perché mentre si disegna si scopre e mentre si guarda il segno, si ritrova l'idea originaria dell'artista nella sua autenticità". (ANSA).