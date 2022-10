Ucciso a colpi di pistola nel Milanese,un fermo per omicidio

(ANSA) - MILANO, 26 OTT - È stato disposto il fermo per omicidio volontario per l'uomo di origine albanese accusato di aver ucciso a colpi di pistola un marocchino di 45 anni, Abderrahimi Elkharmoudi, a Cornaredo, nel Milanese, domenica scorsa.

La vittima, stando a quanto ricostruito nelle indagini dei carabinieri, aveva avuto una lite in un bar della cittadina con una donna, legata, pare, da una relazione con l'uomo fermato.

Quest'ultimo interrogato oggi da investigatori e inquirenti si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il fermo è stato disposto dal pm Pasquale Addesso.

L'albanese dopo l'omicidio si sarebbe reso irreperibile andando all'estero e poi sarebbe rientrato in Italia. Tra gli elementi a suo carico le immagini delle telecamere di sorveglianza. La Procura nelle prossime ore chiederà al gip convalida del fermo e custodia cautelare in carcere. (ANSA).