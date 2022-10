Truffarono la 'regina dei diamanti', condannati a Milano

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - Sono stati condannati dal Tribunale di Milano a pene tra i 2 e gli 8 anni il guardaspalle-maggiordomo, notai, commercialisti e avvocati accusati d'aver architettato strumenti giuridici (trust, clausole, nomine, consulenze, testamenti) per 'svuotare' il patrimonio della coppia Antinea Massetti de Rico, la giovane collaboratrice di Michele Sindona, per sei anni in stato vegetativo fino alla morte nel 2017, e del suo secondo marito Richard Hile, modello americano con pesanti deficit cognitivi.

Settanta milioni sono ora sotto sequestro. Il processo era incentrato sulla gestione della 'IDB Intermarket Diamond Business', che trattava diamanti per investimenti, poi 'collassata' a seguito di sanzioni Antitrust e vari processi per una truffa ai risparmiatori con la complicità degli istituti di credito.

Franco Novelli, destituito dall'Ordine dei notai di Milano, ha avuto 8 anni e mezzo per associazione a delinquere, peculato, falso, circonvenzione d'incapace e sequestro di persona (Hile fu spostato a Viareggio nel luglio 2015 per sottrarlo al giudice tutelare di Milano). Due anni e sette mesi è la condanna inflitta alla moglie del notaio destituito, Marzia Provenzano, già vicepresidente dell'Ordine dei commercialisti, per circonvenzione d'incapace, sequestro, e associazione a delinquere, in concorso con il maggiordomo Mustapha Samaya (2 anni e 2 mesi) e il legale Alberto Consani (2 anni). (ANSA).