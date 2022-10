Monica Silva reinterpreta l'arte in chiave moderna

(ANSA) - MILANO, 18 OTT - E' di grande effetto e ricca di contenuto l'installazione esposta da Longari Arte Milano alla fiera dell'antiquariato Amart che ha aperto oggi al museo della permanente di Milano. Realizzata dall'artista e fotografa Monica Silva, l'opera rilegge in chiave pop una scultura lignea senese del Quattrocento raffigurante un angelo annunziante della collezione Longari Arte Milano.

Della stessa artista nello stand 36 è esposto anche il trittico retro illuminato 'Angels Gabriel White Light (RGB)' e la scultura antica raffigurante Gabriele. Un piccolo assaggio del percorso che si svilupperà nella mostra Art Beyond Immagination in programma a novembre negli spazi espositivi Longari Arte Milano, nello storico palazzo Cicogna di Corso Monforte. Per l'evento il designer Valerio Fausti ha realizzato ali super contemporanee per l'angelo. Saranno in compagnia di altre fotografie di Monica Silva, che con potente ironia ha realizzato la rivisitazione di sculture e dipinti dal XV al XVIII secolo. (ANSA).