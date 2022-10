Lombardia: Confcommercio, economia rallenta ma punti forza

ANSA Lavoro - ROMA, 07 OTT - "Le gravi criticità dovute in primis al caro energia stanno rallentando l'economia della Lombardia che tuttavia mantiene i suoi punti di forza. In particolare il settore del terziario con il commercio internazionale dei servizi, il turismo e l'accoglienza". Lo afferma il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, in occasione dell'appuntamento di Confcommercio Milano con Banca d'Italia sull'analisi dell'economia lombarda.

Il Pil - secondo l'analisi regionali di Bankitalia - quest'anno dovrebbe ulteriormente crescere del 3,3%. Una risalita rallentata però nel secondo trimestre con il conflitto in Ucraina, evidenzia lo studio. "L'economia lombarda è molto diversificata e questo attenua i rischi - spiega Giorgio Gobbi, direttore della sede di Milano di Banca d'Italia -. Questo ha fatto si che sia stata robusta tra anche nei primi mesi del 202". Ma "la mancanza di soluzioni sul fronte energetico e il perdurare del conflitto in Ucraina stanno sensibilmente peggiorando il clima di fiducia delle imprese - sottolinea Sangalli -. Sono urgenti l'attivazione a livello europeo del cosiddetto 'energy recovery fund, la fissazione di un tetto al prezzo del gas e la revisione dei meccanismi e delle regole di formazione del prezzo dell'elettricità". Tornando ai dati, il terziario registra una variazione percentuale positiva, nel primo semestre 2022, in particolare per ricettività e ristorazione: + 55,4% (non ancora ai livelli pre-Covid: -5,8%).

