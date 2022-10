Milano: Sala, su Area B vedrò opposizioni ma vado avanti

(ANSA) - MILANO, 03 OTT - "Su Area B vado avanti per la mia strada, credo che sia giusto, in una politica che è fatta di grandi dichiarazioni. In campagna elettorale poi i politici non hanno il coraggio di fare le cose, io il coraggio ce l'ho". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è tornato a parlare di Area B, la ztl che corrisponde a quasi tutta la città, i cui nuovi divieti sono entrati in vigore oggi, a margine del collegamento con Samantha Cristoforetti alla Triennale.

"Non c'è nessuna possibilità che io cambi idea su questa cosa", ha detto Sala che poi ha dato la sua disponibilità ad incontrare, tra mercoledì e giovedì, i consiglieri del centrodestra che protestano per l'entrata in vigore dei nuovi divieti.

"Ci mancherebbe altro , ma se il tema è cercare di farmi cambiare idea direi che proprio non c'è alcuna possibilità.

Anche perché non è una decisione presa l'altro ieri ma l'abbiamo presa un paio di anni fa - ha concluso -. Abbiamo avuto tanto tempo per parlarci. Questo è il ruolo di maggioranza e opposizioni, la discussione su Area C era la stessa cosa poi passa del tempo e si dice che non è stata così male come decisione". (ANSA).