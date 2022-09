Cinema, la disabilità come ricchezza in 200 cortometraggi

(ANSA) - MILANO, 28 SET - Dopo la sosta forzata a causa della pandemia, il Festival del Cinema Nuovo, la rassegna che premia i migliori cortometraggi interpretati da persone con disabilità, sceglie Bergamo per la sua XII edizione, che si terrà in città dal 5 al 7 ottobre. Il numero dei partecipanti è più di 200, contro una media di circa 70 nelle edizioni precedenti.

Due giorni di proiezioni, mercoledì 5 e giovedì 6, al Cinema Conca Verde e una serata evento di premiazione, venerdì 7, al Teatro Donizetti. Una collaborazione, quella tra il Festival e Bergamo, nata - spiegano gli organizzatori - dal convinto coinvolgimento del sindaco Giorgio Gori e dell'assessora alle Politiche Sociali Marcella Messina, che guarda all'appuntamento di Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023, e al tema centrale della cultura come cura, proponendo, sin da questa edizione, una riflessione sul cinema come forma d'arte capace di aiutare le persone con disabilità ad emanciparsi, accrescere la propria consapevolezza e indipendenza e, soprattutto, divertirsi.

Il Festival del Cinema Nuovo nasce infatti con la volontà di creare momenti di gioia, soddisfazione e benessere tra i ragazzi con disabilità che vi partecipano. Le esperienze e le testimonianze raccolte durante le precedenti edizioni raccontano che fare cinema può favorire il raggiungimento dell'obiettivo psicosociale più profondo che sta alla base dell'impegno dell'Associazione Romeo Della Bella e di tutti gli enti che partecipano al Festival.

Dalla settima edizione del Festival, nel 2010, Mediafriends, l'associazione onlus di Mediaset, Mondadori e Medusa, concorre attivamente all'organizzazione della rassegna cinematografica e dal 2018 Fondazione Allianz UMANA MENTE sostiene e promuove il progetto. (ANSA).