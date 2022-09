Fontana "credo non cambi niente, sarò il candidato"

(ANSA) - MILANO, 27 SET - Nonostante il risultato delle elezioni politiche, che ha registrato in tutta Italia, Lombardia inclusa, il sorpasso di FdI sulla Lega, secondo il governatore Attilio Fontana la sua ricandidatura non è a rischio.

"Ho già detto tutto quello che c'era da dire. Non credo che sia cambiato niente, non credo - ha detto l'esponente della Lega rispondendo ai giornalisti - ci siano novità. Credo di poter dire come mi è stato detto singolarmente dai rappresentanti dei 4 partiti della coalizione che sarò candidato'. (ANSA).