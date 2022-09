Fontana 'Bossi è storia del Paese, sia senatore a vita'

(ANSA) - MILANO, 27 SET - "Bossi è la storia di questo Paese quindi deve essere sicuramente presente in uno dei due rami del Parlamento" secondo il presidente della Lombardia Attilio Fontana che considera una "pessima notizia, drammatica" il fatto che il fondatore della Lega Nord non sia stato rieletto.

'"Credo che Bossi sia la persona che più di ogni altra meriterebbe di rientrare in Parlamento e mi sembra una buona idea - ha aggiunto - quella di nominarlo senatore a vita. Credo che Bossi abbia cambiato veramente la politica italiana, il modo di intendere la politica e abbia contributo a creare una serie di amministratori locali e nazionali eccellenti". (ANSA).