Bocconi: Monti lascia la presidenza, al suo posto Sironi

(ANSA) - MILANO, 26 SET - Mario Monti lascia il posto di presidente della Bocconi e il suo posto viene assegnato ad Andrea Sironi, ex rettore dell'ateneo e oggi presidente delle Assicurazioni Generali e di Fondazione AIRC. Il Cda dell'Istituto Javotte Bocconi, che guida le scelte strategiche e di governance dell'università milanese, ha preso atto della volontà dell'ex commissario europeo ed ex premier di non assumere un nuovo mandato come presidente e ha deliberato all'unanimità di nominare Sironi per il quadriennio accademico che inizia il primo novembre. Il passaggio del testimone avverrà poi simbolicamente il 7 dicembre, nel segno dell'Europa, con l'intervento della presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

"È un grande onore succedere a Mario Monti alla guida del consiglio di amministrazione dell'Università Bocconi. Non sarà semplice raccogliere la sua eredità, ma sono certo di poter contare sul fattivo supporto del consiglio di amministrazione, del Rettore, del Consigliere Delegato e dei componenti del corpo docente e dello staff amministrativo", ha commentato Sironi.

