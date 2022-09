Fontana insiste, stop ai divieti di ingresso in Area B

(ANSA) - MILANO, 23 SET - Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ribadisce via Facebook l'invito, rivolto al Comune di Milano, a sospendere i provvedimenti di divieto di ingresso nella ztl dell'Area B del capoluogo che entreranno in vigore il prossimo primo ottobre. "Danno dei numeri a caso, tanto per confondere la gente", replica il sindaco Beppe Sala a margine de Il Verde e il Blu Festival.

"Il clima della campagna elettorale rischia di portare l'amministrazione comunale di Milano fuori strada - scrive il governatore sul social -. Sugli imminenti divieti dell'Area B non si tratta di schierarsi da una parte o dall'altra, ma semplicemente dalla parte di cittadini, imprese e associazioni assistenziali, che materialmente oggi non hanno le risorse per sostituire il proprio mezzo e sono nell'impossibilità di svolgere determinate attività utilizzando il trasporto pubblico".

"Anche in queste ore - prosegue Fontana - continuo a ricevere segnali davvero preoccupanti, in un fase storica di crisi e di difficoltà economica come quella attuale creare ulteriori problemi ai cittadini è davvero sbagliato. Una scelta che dipende solo ed esclusivamente dal Comune e che può essere derogata con un semplice atto. Significherebbe andare incontro alle esigenze di migliaia di cittadini, lavoratori, aziende, associazioni milanesi, della Città metropolitana, della Lombardia e dell'Italia intera".

L'Area B "è nel mio programma e credo che sia giusto. Fontana invita a non buttarla in politica in campagna elettorale ma mi pare che siano loro i primi a farlo - sostiene il primo cittadino - Ci sono ogni giorno 400 mila ingressi, di questi un pochino più del 10% riguarda i nuovi divieti. Piuttosto io rispondo a Fontana di far funzionare il Move-In, perché le lamentele che giungono sul mio tavolo per il non funzionamento e la complicazione di Move-In sono incredibili. Apparentemente ai leghisti non interessa la qualità dell'aria che respirano i milanesi, a me interessa anche molto e continuerò come ho sempre fatto". (ANSA).