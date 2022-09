Moschino in versione 'gonfiabile' tra cigni e delfini

(ANSA) - MILANO, 22 SET - L'ironia non manca certo a Jeremy Scott, che alla ricerca di leggerezza manda in passerella per Moschino una collezione per la prossima estate tutta gonfiabile.

In una sala che ricorda quelle dell'haute couture, con una fontana in centro che lascia presagire il tema dello show, sfilano modelle con abiti cigno, delfini come maniche, giubbini di salvataggio, trench-giubbini di salvataggio. Anche gli accessori sono in tema: orecchini gonfiabili, borse con la valvola per l'aria. Gli abiti a fantasia hanno addirittura ombreggiature che riproducono le righe del canotto, gli abiti più sexy sono ovviamente a sirena, con scaglie di paillettes, gli orli dei tailleur bon ton sono dei salvagenti. (ANSA).