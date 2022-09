Act N1, dalla parte dei diritti umani

(di Beatrice Campani) (ANSA) - MILANO, 22 SET - La moda come strumento per difendere i diritti umani, le donne, le istituzioni. I due giovani stilisti fondatori del marchio Act N.1, Galib Gassanoff e Luca Lin, in passerella oggi a Milano, non perdono l'occasione di lanciare un messaggio forte, rassicurati anche del supporto dello stilista Pierpaolo Piccioli, direttore creativo di Valentino, che proprio pochi giorni fa aveva condiviso il suo punto di vista da "uomo di sinistra" sul suo profilo Instagram.

Piccioli infatti è seduto in prima fila allo show del marchio, trasmesso in diretta Instagram sul profilo di Valentino come progetto a supporto dei giovani talenti. "Vogliamo raccontare un messaggio per difendere le donne, le istituzioni e i diritti. E' stata la nostra missione fin dall'inizio e sappiamo di arrivare a un pubblico abbastanza ampio", dice il duo creativo dal backstage. "In questi giorni è importante che la moda, tramite i vestiti, racconti i valori in cui crede.

Abbiamo bisogno di combattere", gli fa eco Piccioli, accanto a loro in backstage. Ma oltre ai vestiti, è il casting a raccontare questa moda inclusiva: la giovane donna con l'hijab, l'uomo che ama indossare a pelle il corsetto trasparente, il ragazzo con l'arto artificiale, modelle curvy. Sfila ogni etnia, forma, età. "Questo è un progetto che mi sta a cuore - continua Piccioli - Propongono gli stessi valori in cui crediamo noi come brand, ma da un'altra prospettiva, siamo diversi come esecuzione".

Se ogni collezione del brand vuole dare voce a chi non vede rispettati i suoi diritti, stavolta il tema è rappresentato da elementi dell'Opera Tradizionale Cinese: le tasche militari ricordano uniformi da combattenti, corsetti, balze in tulle con volumi, texture e strutture danno l'idea di uno scudo. Le maschere coloratissime ricordano il concetto di 'autodifesa', mentre alcuni look sono stati sviluppati con gli orologi Casio Vintage, per dare l'idea di una armatura di metallo. Ricami su abiti e top in tulle, applicati su una giacca di lana, assomigliano a una protezione, come un'armatura contro la società. (ANSA).