A Milano debuttano in passerella le fashion doll

(ANSA) - MILANO, 15 SET - Chi ha bambine le conosce, ma forse non si aspetta di vederle in passerella, invece le fashion doll L.O.L. Surprise! e Rainbow High debutteranno alla settimana della Moda di Milano, con una sfilata tutta loro, in programma il 23 settembre presso lo Spazio Antologico.

I celebri marchi di bambole prodotti da MGA Entertainment (MGAE), azienda di giocattoli leader nelle fashion doll, saranno i protagonisti di una sfilata per cui i due giovani stilisti Francesca Cottone e Mattia Piazza hanno interpretato i look delle famose bambole.

Il Fierce Fashion Show si potrà seguire anche in live stream sul sito http://www.lolsurprise.com/milan, o tramite le reti social utilizzando l'hashtag #LOLxRHxMFW.

"Il legame tra i nostri popolari marchi di bambole e la moda è integrale e non esiste luogo né momento migliore della Fashion Week, in una delle più grandi capitali mondiali della moda, per portare in passerella i nostri amati personaggi", ha dichiarato Daniela Pavone, Head of Marketing EMEA, MGA Entertainment.

Le modelle calzeranno stivaletti CULT, scarpe Kallisté, ankle boots di Baldinini. (ANSA).