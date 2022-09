Arte: generazioni a confronto, in mostra a Milano Caos Calmo

(ANSA) - MILANO, 14 SET - Ritorna sulla scena artistica milanese la Collezione Giuseppe Iannaccone. E lo fa sabato 17 settembre con l'inaugurazione di Caos Calmo l'ottavo appuntamento del progetto 'In Pratica', che vede questa volta protagonisti Chiara Di Luca, 26 anni, e Aronne Pleuteri, 21 anni, con una mostra curata da Daniele Fenaroli e Gloria Vergani.

Dopo due anni di 'silenzio' imposti dalla pandemia, lo studio legale Iannaccone e Associati, si legge in un comunicato stampa, offre il suo spazio ad artisti emergenti: l'idea è, attraverso un processo simile alla "pratica" forense che svolgono gli avvocati alle prime armi, dar loro la possibilità di confrontarsi con le opere di nomi già consacrati nel panorama internazionale e presenti nella Collezione permanente.

Per la prima volta, Di Luca e Pleuteri si misurano, non come è accaduto in passato con il lavoro di artisti contemporanei, bensì con i loro predecessori degli anni Trenta incrociando in questo modo prospettive molto lontane temporalmente ma sorprendentemente vicine. La pratica artistica di un giovane Scipione, di Arnaldo Badodi, di Renato Birolli, di Aligi Sassu e di tutte le altre firme dell'epoca presenti nella Collezione creata da Giuseppe Iannaccone, dialoga così con i lavori dei due giovanissimi artisti che, nella loro ricerca, scavano all'interno della storia realizzando che, nonostante la distanza cronologica, il "pozzo comune" di emozioni, paure e fragilità da cui hanno attinto è sempre lo stesso.

"Ciò che accomuna gli artisti della Collezione anni Trenta - afferma Iannaccone - è il racconto di un momento storico disilluso, forte di energia, strabordante di passione che non aveva nulla a che fare con le regole e i canoni preimpostati che la critica del tempo richiedeva. Per il progetto 'In Pratica' ho deciso, con i miei curatori, di accettare la sfida affiancando a questi artisti e al loro tempo, giovani artisti del nostro tempo, convinto di un forte legame tra le due diverse generazioni". "Con mia grande sorpresa - conclude il legale - ho scoperto due nascenti talenti che si sentono estremamente vicini agli artisti degli anni Trenta". (ANSA).