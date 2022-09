Covid: scende il tasso di positività in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 11 SET - Sono 1.851 i nuovi casi di Covid in Lombardia, dove sono stati eseguiti 16.894 tamponi, con un rapporto del 10,95% circa, in calo rispetto a ieri quando era dell'11,5%. Sono 13 i ricoveri in intensiva, come ieri, e sono 507 i ricoverati in altri reparti, cinque più di ieri. Sono 9 i decessi, per un totale di 42368 da inizio pandemia.

I nuovi casi a Milano sono 486, a Brescia 279, a Monza 159, a Varese 124, a Bergamo 234, a Como 105, a Pavia 95, a Mantova 88, a Cremona 89, a Lecco 65, a Lodi 36, a Sondrio 51. (ANSA).