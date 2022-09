Lombardia: anche Giorgetti a sopralluogo variante Tirano

(ANSA) - MILANO, 05 SET - C'era anche il ministro allo Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti al sopralluogo di questa mattina al cantiere Anas dove procedono i lavori per la realizzazione della variante di Tirano (Sondrio), opera fondamentale per la Valtellina anche in chiave Olimpiadi 2026.

Insieme a lui c'erano anche alcuni sindaci del territorio, il responsabile St Lombardia Anas Nicola Prisco e l'assessore di Regione Lombardia agli Enti Locali Massimo Sertori.

Ammonta a 187 milioni di euro l'investimento complessivo per la realizzazione della tangenziale di Tirano. L'intervento ha l'obiettivo di migliorare i livelli di servizio e di sicurezza della circolazione, riducendo i tempi di percorrenza e separando i traffici di media percorrenza da quelli urbani nell'area di Tirano.

"La Variante di Tirano - ha commentato Sertori - è un'opera cruciale. Abbiamo ribadito ad Anas la necessità di rispettare le tempistiche relative alle Olimpiadi 2026". Il cantiere è partito in ritardo a causa di ricorsi in fase di assegnazione dell'appalto e si sono dovuti attendere i pronunciamenti di Tar e Consiglio di Stato: "Ora però occorre procedere speditamente - ha concluso - sulle tempistiche la nostra interlocuzione con Anas è costante". (ANSA).