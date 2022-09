Salvini vuole il ministero dell'Innovazione a Milano

(ANSA) - MILANO, 04 SET - Il leader della Lega, Matteo Salvini, propone di spostare a Milano il ministero dell'Innovazione. "Propongo che il ministero per l'intelligenza artificiale, dell'innovazione e della digitalizzazione sia a Milano, dove ci sono i brevetti", ha detto al Forum Ambrosetti di Cernobbio. "Il bello dell'autonomia - ha aggiunto - è valorizzare i territori".

"Interessante, necessaria e, ovviamente, utile. Così giudico la proposta lanciata oggi dal Forum Ambrosetti di Cernobbio dal leader della Lega Matteo Salvini di portare in Lombardia, e più precisamente a Milano, la sede del ministero dell'intelligenza artificiale, dell'innovazione e della digitalizzazione". Lo ha scritto su Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

"Qui, fra l'altro - ha aggiunto - ci sarebbe già il luogo naturale per ospitare una struttura del genere: Mind, Milano Innovation District, uno spazio altamente qualificato che è proprio orientato in questa direzione".

La Lombardia e Milano "sono le capitali italiane dell'economia, della finanza, della ricerca, dell'innovazione e della comunicazione - ha concluso - siamo dunque pronti ad accogliere l'idea lanciata da Salvini" (ANSA).



Per il sindaco di Milano Beppe Sala ha "senso immaginare un Ministero dell'Innovazione a Milano purché in abbinamento con il Ministero dello Sviluppo Economico. Solo così - scrive su facebook - potremo contare su un'innovazione molto concreta ed agganciata allo sviluppo di nuovi processi industriali". Sala dice che sarebbe lieto di "discuterne con chi fosse veramente determinato a perseguire tale via e non solo a non farne argomento di campagna elettorale. Ovviamente anche con l'Onorevole Salvini", che ha lanciato la proposta al workshop Ambrosetti di Cernobbio.