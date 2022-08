Un anno fa rogo Torre Moro, residenti: 'Non lasciateci soli'

(ANSA) - MILANO, 29 AGO - Ricordare quello che è successo e guardare al futuro, soprattutto in vista della ricostruzione dell'edificio. I cittadini della Torre dei Moro di Milano, il palazzo di via Antonini andato a fuoco esattamente un anno fa, si sono riuniti oggi in viale Ortles per una seduta di commissione congiunta del Municipio 5.

Al momento sono stati presentati tre progetti di ricostruzione, non ancora esecutivi, ossia quelli delle archistar Alessandro Scandurra, Stefano Boeri e Alfonso Femia.

All'evento di oggi erano presenti la vicesindaco di Milano Anna Scavuzzo, l'assessore meneghino alla Rigenerazione Urbana Giancarlo Tancredi, l'assessore di Regione Lombardia alla Casa Alan Rizzi e il presidente del Municipio 5 Natale Carapellese.

Alcuni residenti hanno raccontato la loro esperienza e gli attimi vissuti un anno fa. Mirko Berti, il portavoce del comitato degli inquilini della Torre, ha sottolineato gli obiettivi futuri - come organizzare una mostra fotografica che racconti quanto accaduto - e gli impegni presi dal Comune, come quello di non addebitare alle famiglie la mensa scolastica 2021.

Berti ha ricordato anche "le beffe" subite dagli inquilini, come il pagamento dell'Imu sul 2021, questione poi risolta da un emendamento ad hoc approvato dal Parlamento.

I nodi ancora da sciogliere riguardano l'indagine penale sull'incendio, non ancora conclusa, e l'Accertamento tecnico preventivo (Atp) che ha richiesto Reale Mutua che assicura il palazzo. I residenti chiedono anche di non essere abbandonati, specie in quello che sarà l'iter assicurativo, e di garantire l'accesso ai cantieri nella maniera più rapida possibile.

Una volta definito il budget per la ricostruzione gli inquilini sceglieranno il progetto più idoneo, con la speranza di veder iniziare i lavori già nel prossimo anno. (ANSA).