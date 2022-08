Salvini, oggi chiudiamo le liste. Io corro a Milano

(ANSA) - MILANO, 19 AGO - "Dopo aver donato il sangue, vado in ufficio e oggi chiudiamo le liste. E penso che saranno delle belle liste. Io sarò orgogliosamente candidato nella mia Milano.

Mi chiedono di candidarmi anche in altre Regioni, dalla Calabria, alla Puglia, alla Sicilia, alla Calabria, al Lazio".

Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini prima di donare il sangue a Milano.

"Non posso essere ovunque - ha aggiunto - ne sceglierò alcune e poi fra 37 giorni finalmente scelgono gli italiani".

Nelle liste "è riconfermata tutta la squadra della Lega di governo - ha sottolineato Salvini - mentre vedo che a sinistra ci sono polemiche che vanno avanti da giorni". Fra i nuovi innesti "ci saranno diversi sindaci. E poi sono orgoglioso di alcuni sì della società civile - ha concluso Salvini - io penso che con oggi avremo chiuso tutte le liste in tutta Italia".

"Luca Zaia fa il governatore del Veneto, Massimiliano Fedriga del Friuli e Attilio Fontana della Lombardia. Sono pagati per questo e lo fanno bene con passione e lo faranno ancora a lungo. Anche Fontana: hanno tutto il mio sostegno", ha proseguito ancora Salvini, in merito al fatto che i governatori del Carroccio non si candideranno alle politiche.

"I nostri governatori sono persone serie - ha concluso Salvini - questo è un dibattito giornalistico lanciato da un quotidiano che non ne azzecca mai una". (ANSA).