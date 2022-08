Ferragosto:in piazza Scala a Milano festa del centro sociale

(ANSA) - MILANO, 14 AGO - E' in programma domani alle 17.30 in piazza della Scala, a Milano, l'iniziativa 'Ferragosto a Palazzo Marino', organizzata - tra gli altri - dal centro sociale Cantiere. Ne dà notizia l'assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, per il quale "suona come una beffa avere i no global a festeggiare davanti alla sede del Comune in barba a ogni regola! Dal Comune e dalle altre istituzioni preposte all'ordine pubblico, infatti, arriva solo un "Mi chiedo se tutto avverrà nell'illegalità o se invece, il che sarebbe pure peggio, questi no global - continua De Corato - sono stati autorizzati dalle istituzioni a festeggiare con tanto di mercatini, laboratori artistici, anguriata, dj set, spritz e bruschette, come scrivono nella locandina. Ma si sa, agli amici dei centri sociali la Giunta Sala concede di tutto e di più, evidentemente godono di uno status da cittadini privilegiati rispetto agli altri milanesi!". (ANSA).