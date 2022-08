Liliana Segre: 'Meloni inizi a togliere la fiamma dal logo'

(ANSA) - MILANO, 12 AGO - "Nella mia vita ho sentito di tutto e di più, le parole pertanto non mi colpiscono più di un tanto.

A Giorgia Meloni dico questo: inizi dal togliere la fiamma dal logo del suo partito". È il commento che la senatrice a vita Liliana Segre affida a Pagine Ebraiche in merito alla recente presa di posizione della leader di Fratelli d'Italia sulle responsabilità storiche del fascismo. "Partiamo dai fatti, non dalle parole e dalle ipotesi", sottolinea ancora Segre.

In un messaggio indirizzato alla stampa internazionale Meloni aveva tra l'altro sostenuto: "La destra italiana ha consegnato il fascismo alla storia ormai da decenni, condannando senza ambiguità la privazione della democrazia e le infami leggi anti-ebraiche". Parole che se non saranno accompagnate da fatti concreti, fa capire Segre a Pagine Ebraiche, non avranno nessuna consistenza reale. (ANSA).